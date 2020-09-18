Задержан подозреваемый в покушении на женщину, её ребёнка и дедушку

https://static.news.ru/photo/74136502-fa75-11ea-bf74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции задержали 24-летнего жителя Мытищ, которого подозревают в покушение на рязанскую семью. Об этом сообщили в УМВД по региону.

Задержать предполагаемого злоумышленника правоохранителям удалось в ночь на субботу.

19 сентября сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области, уголовного розыска отдела МВД России по Октябрьскому району города Рязани при силовой поддержке сотрудников СОБР Росгвардии по региону задержан 24-летний житель Московской области, подозреваемый в покушении на убийство семьи из трёх человек, — рассказали в полиции.

Молодого человека удалось обнаружить в одном из мытищинских хостелов. После этого его отправили в Рязань, где он был передан в руки СУ СК России по Рязанской области для проведения следственных действий, передаёт РИА Новости.

16 сентября рязанские полицейские получили сообщение о причинении колото-резаных ран 27-летней женщине, ее 69-летнему деду и пятилетнему сыну. После этого выяснилось, что женщина познакомилась с 24-летним ранее судимым за кражу мужчиной из подмосковных Мытищ в Интернете и в начале сентября он приехал к ней в Рязань в съёмную квартиру в Октябрьском районе города. После покушения молодой человек скрылся с места преступления, а следователи возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство двух или более лиц, включая малолетнего».

Как писал NEWS.ru, ранее главред сайта о правах женщин уехала из Дагестана из-за угроз убийством.