Задержан экс-глава правительства Северной Осетии

Бывший глава правительства Северной Осетии Сергей Такоев задержан по делу о крупной растрате. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.

Кроме того, подозреваемыми по делу также являются бывший министр туризма региона Алан Диамбеков и руководитель Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования Аида Габараева. Они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

В результате было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата в особо крупном размере». На текущий день в домах фигурантов дела проводятся следственные мероприятия, в том числе и обыски.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что бывший руководитель управления МВД Камчатского края Михаил Киселёв задержан по делу о превышении должностных полномочий. Он добавил, что позиция МВД остаётся прежней и состоит в том, чтобы выявлять и привлекать к ответственности всех виновных, несмотря на занимаемые ими должности.