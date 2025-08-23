Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Забыли про пельмени и хинкали — семья просит готовить вкуснющие штрули

Штрули на ужин — это сытное и ароматное блюдо, которое напоминает грузинские хинкали, но с более нежным тестом. Сочетание мясной начинки и пряного бульона делает их идеальным вариантом для семейного ужина. Простой рецепт теста и насыщенная начинка гарантируют отличный результат даже у начинающих кулинаров.

Для теста смешайте 150 мл воды, 1 яйцо, 1/2 ч. л. соли и 300–400 г муки, замесите эластичное тесто. Для начинки обжарьте 1 луковицу и 450 г говяжьего фарша, приправьте сванской солью и специями. Отдельно приготовьте зажарку из 1 луковицы, 1 моркови и 2–3 помидоров, залейте 400 мл воды и доведите до кипения. Раскатайте тесто, выложите фарш, сверните рулетом и нарежьте на порции. Варите штрули в бульоне 15–20 минут.

Готовые штрули получаются с нежным тестом и сочной мясной начинкой, пропитанной ароматным бульоном. Подавайте их горячими, полив зажаркой и посыпав свежей зеленью.

