12 февраля 2026 в 06:56

Забыл про шампиньоны! Теперь готовлю вешенки так — корейский рецепт пикантной закуски

Фото: D-NEWS.ru
Секрет этих грибов — в двойном воздействии: быстрая варка сохраняет хруст, а правильное соотношение уксуса, масла и специй в маринаде делает их по-настоящему яркими.

Для закуски мне понадобится: свежие вешенки (500 г), морковь (1 шт.), чеснок (4–5 зубчиков), растительное масло (70 мл), соевый соус (2 ст. л.), уксус 9% (1-2 ст. л.), сахар (1 ст. л.), соль (1 ч. л.), молотый красный перец (1–2 ч. л.), кориандр (1 ч. л.), черный перец горошком.

Грибы тщательно промываю и разбираю на отдельные волокна. Если они очень крупные, можно нарезать. В кипящую подсоленную воду опускаю вешенки и отвариваю ровно 5 минут после закипания. Важно не переварить, иначе они потеряют упругость. Сразу же откидываю на дуршлаг и даю стечь воде. Для маринада натираю морковь на специальной терке для корейской моркови. Чеснок пропускаю через пресс. В глубокой миске смешиваю остывшие грибы, морковь и чеснок. Добавляю соль, сахар, соевый соус, уксус и все специи. Хорошо перемешиваю. Разогреваю растительное масло до появления легкого дымка и заливаю им грибную массу. Это раскроет аромат специй. Еще раз тщательно все перемешиваю, слегка приминаю руками, чтобы грибы пустили сок. Накрываю крышкой и убираю в холодильник минимум на 12 часов для маринования. За это время грибы пропитаются и станут насыщенными и острыми.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считанные минуты.

