15 января 2026 в 17:51

Забудьте о сложных закусках! Готовлю торт из лаваша: сытно, красиво и безумно вкусно — рецепт для ленивых

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Хотя торт выглядит очень празднично, его запросто можно сделать и в обычный выходной для семьи. Это сытное, самодостаточное блюдо, которое может заменить и ужин, и обед, и стать главным героем пикника.

Для крема смешиваю 300 г мягкого творожного сыра с 4--5 ст. л. сметаны и щепоткой соли до состояния однородной густой сметаны.

Готовлю начинки: 400 г копченой куриной грудки нарезаю мелким кубиком; 4 отварных вкрутую яйца натираю на крупной терке; 100 г твердого сыра натираю на мелкой терке; 1 свежий огурец нарезаю мельчайшим кубиком; 100 г готовой корейской моркови слегка отжимаю от маринада.

Сборка. На плоское блюдо или поднос кладу первый круглый лист лаваша. Смазываю его частью творожного крема. Равномерно рассыпаю половину куриной грудки. Накрываю вторым листом лаваша, смазываю кремом и выкладываю слой тертых яиц.

Третий лист + крем + корейская морковь.

Четвертый лист + крем + тертый сыр.

Пятый лист + крем + оставшаяся курица.

Шестой лист + крем + огурец.

Седьмой лист + крем + оставшиеся яйца.

Восьмой лист смазываю кремом только сверху и накрываю девятым, последним, чистым листом лаваша. Аккуратно прижимаю торт ладонями. Заворачиваю его в пищевую пленку и отправляю в холодильник минимум на 2--3 часа, а лучше на ночь. Перед подачей снимаю пленку, при желании сверху смазываю остатками крема и украшаю зеленью, орехами или кусочками овощей.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

