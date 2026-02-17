Забудьте про скучный гарнир. Эта картофельно-грибная запеканка — самодостаточное блюдо. Сочная, ароматная — можно даже в пост

Забудьте про скучный гарнир. Эта картофельно-грибная запеканка — самодостаточное блюдо. Сочная, ароматная — можно даже в пост

В этом рецепте нет места сложным соусам или редким специям. Все строится на чистом вкусе овощей, усиленном лишь солью, перцем и жаром духовки. Картофель, лук, грибы, помидор — эта классическая четверка в правильных пропорциях и порядке создает блюдо, которое понятно, близко и бесконечно любимо.

1-1.5 кг картофеля очищаю и нарезаю тонкими кружочками. 2-3 луковицы шинкую полукольцами и обжариваю на растительном масле до мягкости. Добавляю 0.5 кг нарезанных пластинками шампиньонов, жарю все вместе до румяности и выпаривания жидкости. Соль и перец по вкусу. Форму для запекания смазываю маслом. Выкладываю половину картофеля, слегка солю. Равномерно распределяю сверху обжаренные грибы с луком. Накрываю оставшимся картофелем. 2-3 помидора нарезаю кружочками и раскладываю поверх последнего слоя картофеля. Смазываю все сверху постным майонезом (примерно 3-4 ст. л.). Накрываю форму фольгой и отправляю в разогретую до 180°C духовку на 40 минут. Затем снимаю фольгу и запекаю еще 20-25 минут до золотистой корочки на помидорах и майонезе. Даю немного остыть перед подачей.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.