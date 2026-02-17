Дагестанская запеканка из тыквы с орехами и мёдом — ни грамма муки и сахара, только полезные ингредиенты

Эта дагестанская запеканка из тыквы с орехами и мёдом — гениально простое и невероятно вкусное лакомство, которое удивляет своей полезностью и натуральностью. Её необычность в том, что ни грамма муки и сахара — только сочная тыква, ароматный мёд и хрустящие орехи создают этот потрясающий десерт. Получается обалденная вкуснятина: нежная, тающая во рту тыква с лёгкой карамельной ноткой от мёда, дополненная хрустящими орешками и пряным ароматом корицы. Запеканка настолько хороша, что от неё невозможно оторваться — и дети, и взрослые просят добавки. Идеально подходит для осеннего чаепития или как полезный перекус.

Для приготовления вам понадобится: 500 г тыквы, 2 яйца, 3 ст. ложки мёда, 100 г грецких орехов, щепотка корицы и немного сливочного масла для смазывания формы. Тыкву натрите на крупной тёрке, слегка отожмите сок. Орехи порубите ножом. В миске смешайте тыкву, яйца, мёд, орехи и корицу до однородности. Форму смажьте маслом, выложите массу и разровняйте. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30–35 минут до золотистой корочки. Подавайте тёплой, полив дополнительным мёдом и посыпав орехами.

