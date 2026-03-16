Забудьте про «резиновые» творожники! Этот рецепт — про воздушный чизкейк без хлопот. Яблочные дольки сверху и сочная курага внутри

Забудьте про «резиновые» творожники! Этот рецепт — про воздушный чизкейк без хлопот. Яблочные дольки сверху и сочная курага внутри

Секрет этой запеканки — в ее почти кремовой, невесомой текстуре, которая больше напоминает изысканное суфле, чем классическое блюдо из творога.

Что понадобится

Творог (желательно жирностью 5–9%) — 500 г, яйца куриные — 2 шт., сливки 10–20% (или густая сметана) — 100 мл, сухая смесь для ванильного пудинга — 1 ст. ложка (около 15 г), сгущенное молоко вареное — 3-4 ст. ложки, курага — 70–80 г, яблоки (кисло-сладкие, типа Семеренко) — 1-2 шт., манная крупа (может не понадобиться) — 2-3 ст. ложки, сахарная пудра для подачи — по вкусу.

Как готовлю

Творог перекладываю в глубокую миску и тщательно измельчаю погружным блендером до состояния однородного крема — это основа идеальной текстуры. Добавляю яйца и сливки, перемешиваю до соединения ингредиентов, но без активного взбивания. Следом всыпаю сухую смесь для пудинга и хорошо размешиваю, а затем ввожу вареное сгущенное молоко. Масса становится гладкой, блестящей и ароматной. Курагу нарезаю небольшими кубиками и аккуратно вмешиваю в творожную основу. Если творог был достаточно влажным и масса получилась жидковатой (это зависит от продукта), подсыпаю 2-3 ложки манной крупы и даю постоять 5–10 минут.

Яблоки мою, удаляю сердцевину и нарезаю каждое на 6–8 изящных долек. Форму для запекания (диаметром около 22 см) застилаю пергаментом. Творожную массу выкладываю в форму, разравниваю лопаткой и сверху декоративно раскладываю дольки яблок, слегка утапливая их. Для создания эффекта влажной бани и предотвращения растрескивания поверхности ставлю на дно разогретой до 180 °C духовки емкость с кипятком. Саму форму отправляю в духовку и выпекаю до полной готовности, которая определяется по схватившейся, упругой поверхности — серединка не должна колебаться, как у чизкейка. Готовой запеканке даю полностью остыть прямо в форме.

