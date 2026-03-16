16 марта 2026 в 08:57

Забудьте про «резиновые» творожники! Этот рецепт — про воздушный чизкейк без хлопот. Яблочные дольки сверху и сочная курага внутри

Фото: D-NEWS.ru
Секрет этой запеканки — в ее почти кремовой, невесомой текстуре, которая больше напоминает изысканное суфле, чем классическое блюдо из творога.

Что понадобится

Творог (желательно жирностью 5–9%) — 500 г, яйца куриные — 2 шт., сливки 10–20% (или густая сметана) — 100 мл, сухая смесь для ванильного пудинга — 1 ст. ложка (около 15 г), сгущенное молоко вареное — 3-4 ст. ложки, курага — 70–80 г, яблоки (кисло-сладкие, типа Семеренко) — 1-2 шт., манная крупа (может не понадобиться) — 2-3 ст. ложки, сахарная пудра для подачи — по вкусу.

Как готовлю

Творог перекладываю в глубокую миску и тщательно измельчаю погружным блендером до состояния однородного крема — это основа идеальной текстуры. Добавляю яйца и сливки, перемешиваю до соединения ингредиентов, но без активного взбивания. Следом всыпаю сухую смесь для пудинга и хорошо размешиваю, а затем ввожу вареное сгущенное молоко. Масса становится гладкой, блестящей и ароматной. Курагу нарезаю небольшими кубиками и аккуратно вмешиваю в творожную основу. Если творог был достаточно влажным и масса получилась жидковатой (это зависит от продукта), подсыпаю 2-3 ложки манной крупы и даю постоять 5–10 минут.

Яблоки мою, удаляю сердцевину и нарезаю каждое на 6–8 изящных долек. Форму для запекания (диаметром около 22 см) застилаю пергаментом. Творожную массу выкладываю в форму, разравниваю лопаткой и сверху декоративно раскладываю дольки яблок, слегка утапливая их. Для создания эффекта влажной бани и предотвращения растрескивания поверхности ставлю на дно разогретой до 180 °C духовки емкость с кипятком. Саму форму отправляю в духовку и выпекаю до полной готовности, которая определяется по схватившейся, упругой поверхности — серединка не должна колебаться, как у чизкейка. Готовой запеканке даю полностью остыть прямо в форме.

Проверено редакцией
Читайте также
В этот салат идет жареный лук: вместо винегрета делаю «Свекольник» — все очень просто, но он затягивает
Общество
В этот салат идет жареный лук: вместо винегрета делаю «Свекольник» — все очень просто, но он затягивает
Готовим котлеты по-одесски: никакого хлеба — нежная рыбка и один трюк для связки и аромата
Общество
Готовим котлеты по-одесски: никакого хлеба — нежная рыбка и один трюк для связки и аромата
«Дамский каприз» — тот самый десерт, который сводил с ума ароматом. Готовим с тончайшими коржами и бархатным кремом
Общество
«Дамский каприз» — тот самый десерт, который сводил с ума ароматом. Готовим с тончайшими коржами и бархатным кремом
Две девочки отравились роллами в ресторане Москвы
Москва
Две девочки отравились роллами в ресторане Москвы
Выпечка с душой: домашние эчпочмаки. Простое дрожжевое тесто и начинка из трех ингредиентов, а на выходе — сытный кулинарный шедевр
Общество
Выпечка с душой: домашние эчпочмаки. Простое дрожжевое тесто и начинка из трех ингредиентов, а на выходе — сытный кулинарный шедевр
Дмитрий Демичев
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

