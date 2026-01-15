Забудьте про покупные наггетсы! Делаю домашние стрипсы из куриного филе быстрее, чем едет доставка

Забудьте про покупные наггетсы! Делаю домашние стрипсы из куриного филе быстрее, чем едет доставка

Эти стрипсы — то что нужно, когда душа просит чего-то хрустящего и сытного, а совесть — домашнего и понятного. Натуральное куриное филе, простая панировка, и через 15 минут у вас на столе закуска, которая в разы вкуснее любого ресторанного аналога.

Куриное филе (500 г) промываю, обсушиваю и разрезаю каждую грудку вдоль на 2–3 плоских куска в зависимости от размера. Каждый кусок кладу между двумя слоями пищевой пленки или в плотный пакет и аккуратно отбиваю кухонным молотком до толщины примерно 1 см. Посыпаю солью и черным перцем с двух сторон.

Готовлю три тарелки для панировки. В первую насыпаю 60 г просеянной муки. Во вторую разбиваю 2 яйца, добавляю щепотку соли и слегка взбиваю вилкой. В третью смешиваю 150 г панировочных сухарей и 2–3 ст. л. кунжута (можно взять смесь белого и черного).

Каждый отбитый стрипс сначала обваливаю в муке, стряхивая излишки. Затем окунаю в яичную смесь, даю стечь. И наконец, обильно обваливаю в смеси сухарей с кунжутом, слегка прижимая, чтобы панировка хорошо пристала.

В большой сковороде разогреваю 3 ст. л. растительного масла на среднем огне. Выкладываю стрипсы, не перегружая сковороду. Обжариваю по 3–4 минуты с каждой стороны до глубокого золотисто-коричневого цвета и хрустящей корочки.

Готовые стрипсы выкладываю на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы убрать излишки масла. Подаю сразу, с любимыми соусами: чесночным, сырным, сладким чили или барбекю.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.