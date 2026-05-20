Забудьте про мангал. Этот рецепт ребер с мексиканским акцентом спасет вас в непогоду

Не люблю возиться с мангалом ради пары порций мяса. Поэтому придумал, как сделать сочные ребра с дымком в обычной духовке — и картошка там же готовится.

Ингредиенты

Свиные ребра — 1 кг, картофель — 1 кг, мексиканская приправа — 2 ст. л., растительное масло — 3 ст. л., соль — по вкусу.

Как готовлю

Сначала я чищу картошку, режу каждую на половинки, солю и поливаю маслом. Перемешиваю прямо руками, чтобы каждый кусок был в пленке. Тем временем ребра щедро натираю мексиканской приправой и нанизываю на вертел. Противень заполняю картошкой, а сверху вешаю вертел с мясом прямо в духовку. Первые 40 минут жарю при 220 °C, потом убавляю до 180 °C и забываю еще на 20–30 минут. Самое сложное — не сожрать картошку, пока ребра доходят до готовности. Снаружи мясо подрумянивается, а внутри остается сочным.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Закинул ребра в духовку и на час забыл про них — результат превзошел ожидания. Мясо буквально тает, а сверху хрустящая корочка с дымком, как с мангала. Мой совет: не жалейте специй, мексиканский акцент здесь в тему.