Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 09:49

Забудьте про мангал. Этот рецепт ребер с мексиканским акцентом спасет вас в непогоду

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Не люблю возиться с мангалом ради пары порций мяса. Поэтому придумал, как сделать сочные ребра с дымком в обычной духовке — и картошка там же готовится.

Ингредиенты

Свиные ребра — 1 кг, картофель — 1 кг, мексиканская приправа — 2 ст. л., растительное масло — 3 ст. л., соль — по вкусу.

Как готовлю

Сначала я чищу картошку, режу каждую на половинки, солю и поливаю маслом. Перемешиваю прямо руками, чтобы каждый кусок был в пленке. Тем временем ребра щедро натираю мексиканской приправой и нанизываю на вертел. Противень заполняю картошкой, а сверху вешаю вертел с мясом прямо в духовку. Первые 40 минут жарю при 220 °C, потом убавляю до 180 °C и забываю еще на 20–30 минут. Самое сложное — не сожрать картошку, пока ребра доходят до готовности. Снаружи мясо подрумянивается, а внутри остается сочным.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Закинул ребра в духовку и на час забыл про них — результат превзошел ожидания. Мясо буквально тает, а сверху хрустящая корочка с дымком, как с мангала. Мой совет: не жалейте специй, мексиканский акцент здесь в тему.

Проверено редакцией
Читайте также
Пленный боец ВСУ рассказал, почему сослуживцы боятся пользоваться рациями
Общество
Пленный боец ВСУ рассказал, почему сослуживцы боятся пользоваться рациями
МВД возьмет на контроль ситуацию с оставшимся в России блогером Черкашиным
Общество
МВД возьмет на контроль ситуацию с оставшимся в России блогером Черкашиным
Пирог «Нежный» с курицей и молодой капустой: нежнее и пышнее дрожжевого — рецепт на все времена
Общество
Пирог «Нежный» с курицей и молодой капустой: нежнее и пышнее дрожжевого — рецепт на все времена
Капуста, огурчик, корейская заправка — вкусный салатик по-азиатски: идеален к шашлыку и люля-кебабу
Общество
Капуста, огурчик, корейская заправка — вкусный салатик по-азиатски: идеален к шашлыку и люля-кебабу
Нутрициолог объяснила, почему нельзя часто есть морскую капусту
Здоровье/красота
Нутрициолог объяснила, почему нельзя часто есть морскую капусту
Общество
рецепты
еда
мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин: более 100 тыс. человек осваивают китайский язык в России
Суд определил наказания для пособника РДК
Психотерапевт предупредил о последствиях ускоренных видео
В Роскачестве предрекли бум отечественного виноделия
Самбурская подала в суд на кемеровского блогера
Политолог ответил, завершит ли Трамп войну с Ираном по требованию сената
Путин раскрыл базовые условия развития Китая
ВСУ потеряли «роту калек» в зоне СВО
Россияне назвали «VK Видео» основной видеоплатформой в стране
Раскрыты темы чаепития Путина и Си Цзиньпина в Пекине
ВСУ «убили» восемь FPV-дронов на потопление БЭКа «Днепра»
Известного российского телеведущего могут признать иноагентом
Пожар вспыхнул на одной из станций МЦД на юго-востоке Москвы
Продюсер объяснил резкую смену амплуа экс-участницы «Фабрики звезд»
Путин оценил интерес жителей Китая к изучению русского языка
Дети упали с рухнувшим балконом в школе, делая фотографии
В Минэкономразвития оценили рост поставок продовольствия из России в Китай
На портале «Госуслуги» может появиться важная опция
В Кремле высказались о возможном визите Уиткоффа в Россию
Жители и власти Литвы «ушли под землю» на фоне воздушной тревоги
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.