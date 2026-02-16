Зимняя Олимпиада — 2026
Забудьте про бутерброды! Сырные блинчики с укропом и петрушкой. Готовятся просто, а текстура незабываемая

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Эти блины можно есть просто так, горячими со сковороды. Можно подать со сметаной или греческим йогуртом как легкий ужин. А можно завернуть в них начинку — например, ветчину или соленый творог — и получить сытные рулетики. Это тесто — гениальная основа для десятка блюд.

В миске взбиваю 250 мл кефира комнатной температуры с 3 яйцами и половиной чайной ложки соли. 30 граммов свежей зелени (укроп, петрушка, зеленый лук) мелко рублю. 150 граммов твердого сыра (например, российского, чеддера или сулугуни) натираю на мелкой терке. Соединяю кефирно-яичную смесь, зелень и сыр. Добавляю 7 столовых ложек (примерно 150-160 г) пшеничной муки, половину чайной ложки соды и 1,5 столовые ложки растительного масла. Тщательно перемешиваю венчиком до однородности. Тесто получается густым, как на оладьи, с явными включениями сыра и зелени. Даю ему постоять 5-7 минут. Хорошо разогреваю сковороду (желательно с антипригарным покрытием) и смазываю ее тонким слоем растительного масла. Выкладываю тесто столовой ложкой, формируя не очень большие блинчики. Жарю на среднем огне около 2-3 минут с одной стороны, пока поверхность не покроется пузырьками, а края не подрумянятся. Затем аккуратно переворачиваю и жару еще 1,5-2 минуты с другой стороны до золотистого цвета.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

Проверено редакцией
