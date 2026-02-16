Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 14:56

Стала известна стоимость базового набора продуктов для блинов

АКОРТ: стоимость базового набора продуктов для блинов снизилась на 19% за год

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Стоимость базового набора продуктов для блинов снизилась почти на 19% по сравнению с 2025 годом и достигла 49 рублей, сообщили в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли. По данным АКОРТ, в прошлом году за тот же набор нужно было отдать 61 рубль.

Стоимость базового набора продуктов для приготовления традиционных русских блинов за год снизилась на 19% и составила 49 рублей. <…> Годом ранее тот же набор обходился покупателям почти в 61 рубль, — говорится в сообщении.

В набор входят молоко, мука, яйца, сахар, соль и растительное масло категории «первая цена». Сильнее всего подешевели яйца — на 28%, соль — на 25%, мука — на 17%, сахар — на 15%, молоко — на 11%, подсолнечное масло — на 6%. Сливочное масло «первой цены» стало дешевле на 26%.

Параллельно в магазинах растет спрос на готовые и замороженные блины. В крупных сетях минимальная цена на готовые блины без начинки на вес стартует от 349 рублей за килограмм. Замороженные блины без начинки можно найти от 99 рублей за упаковку 360 граммов.

Ранее в Роспотребнадзоре заявляли, что на Масленицу следует есть не больше двух блинов с начинкой и не больше трех тонких блинов за один раз. По данным ведомства, добавки (мясные и творожные) существенно увеличивают калорийность порции.

