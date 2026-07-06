Забудьте о поливе и подкормках — этот мини-подсолнух стелется золотым ковром и цветет до заморозков

Забудьте о поливе и подкормках — этот мини-подсолнух стелется золотым ковром и цветет до заморозков

Санвиталия, или миниатюрный подсолнух, — это низкорослое однолетнее растение, которое пока незаслуженно редко встречается на российских дачах. Ее стелющиеся побеги высотой всего 10–20 см активно ветвятся вширь, образуя плотные зеленые подушки диаметром до 40–50 см, сплошь усыпанные яркими соцветиями.

Корзинки действительно напоминают крошечные подсолнухи: желтые или оранжево-желтые язычковые цветки обрамляют темно-коричневую, почти фиолетовую сердцевину. Цветет санвиталия непрерывно с июля и до самых заморозков, не требуя к себе почти никакого внимания. Она неприхотлива, засухоустойчива и прекрасно растет на солнечных участках даже на бедных почвах.

Идеально подходит для оформления бордюров, рокариев, альпийских горок, а в подвесных кашпо и балконных ящиках раскрывается как ампельное растение, создавая яркие, жизнерадостные акценты.

Ранее был назван куст, который живет 50 лет, цветет белыми, розовыми и алыми колокольчиками дважды за сезон.