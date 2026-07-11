Забудь про яблочный пирог — кростата со сливами правит бал: итальянская классика с хрустящей корочкой

Знаешь, что такое контраст вкусов? Хрустящая песочная корзинка и нежная, чуть пьянящая сливовая начинка. Эта кростата — мой личный способ удивить гостей без лишней суеты.

Ингредиенты

Сливы — 800 г, сахарная пудра — 110 г + 100 г для теста, кукурузный крахмал — 60 г, миндальные хлопья — по вкусу, сливочное масло — 100 г, мука — 180 г, молотый миндаль — 50 г, корица — щепотка, соль — щепотка.

Как готовлю

Сначала взбиваю размягченное масло с сахарной пудрой, корицей и солью. Добавляю муку и молотый миндаль — замешиваю тесто буквально за минуту. Выкладываю его на дно разъемной формы, застеленной бумагой, ровным слоем в 6–8 мм и отправляю в духовку на 15–20 минут при 180 градусах. Пока основа остывает, режу сливы дольками, смешиваю с сахаром и крахмалом. Выкладываю начинку на корж и пеку еще 25–30 минут. За 5 минут до готовности посыпаю миндальными хлопьями и даю им подрумяниться. Подаю теплой — так вкус максимально раскрывается.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я всегда считал, что красивая выпечка — удел терпеливых, но кростата меня переубедила. Тесто настолько податливое, что даже я, вечно спешащий, слепил аккуратную корзинку. Вкус — чистый восторг: кислинка слив гасит сладость песочной основы, а миндальные хлопья добавляют ту самую фактуру.