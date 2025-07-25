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25 июля 2025 в 18:56

Забор станет украшением: садим эти цветы для нереального эффекта

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Полоса вдоль забора часто остается пустой, хотя может стать настоящим украшением участка. Главное — правильно подобрать растения, чтобы было красиво и без лишних хлопот.

Живую изгородь легко создать из пузыреплодника, спиреи или дерена — они быстро растут и не капризны. Вьющиеся растения, такие как девичий виноград или клематис, закроют сетку-рабицу и добавят уюта. Для практичности можно посадить малину, смородину или виноград — получится красиво и вкусно. А чтобы участок выглядел аккуратно, стоит использовать мульчу или декоративные камни вдоль посадок.

Такой забор будет радовать весь сезон и не потребует сложного ухода.

Ранее сообщалось о самых неприхотливых комнатных растениях. Они отлично подойдут даже новичкам и тем, кто не хочет уделять цветам много времени.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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