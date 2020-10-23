Заболевший COVID-19 Миронов призвал не маркировать лекарства QR-кодами

https://static.news.ru/photo/2509910e-1517-11eb-981b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал приостановить маркировку лекарственных средств QR-кодами на потребительской упаковке. Он отметил, что ситуация, из-за которой аптеки не имеют права продавать продукцию без QR-кодов, привела к дефициту лекарств и росту цен на них.

Политик напомнил, что его партия уже обращалась с предложением правительству РФ приостановить такую маркировку как минимум до 1 января 2021 года. Однако ситуация не изменилась, и теперь Миронов говорит о необходимости срочно принять соответствующие меры.

Сегодня, когда мы наблюдаем рост показателя заболеваемости COVID-19 на всей территории Российской Федерации, граждане столкнулись с серьёзнейшей проблемой повсеместного исчезновения с прилавков аптек необходимых лекарственных препаратов – от простейших до жизненно важных, - приводит слова Миронова пресс-служба партии.

Ранее 23 октября Сергей Миронов объявил об уходе на карантин. Он будет соблюдать режим самоизоляции в связи с положительным тестом на коронавирусную инфекцию.

Дорогие друзья, уважаемые коллеги! Мне стало известно, что тест, который я сдал на коронавирус, дал положительный результат, в связи с этим вынужден соблюдать режим самоизоляции, - рассказал политик.

Как сообщал NEWS.ru, Сергей Миронов чувствует себя хорошо. Он намерен продолжать работу дистанционно и оставаться в диалоге по всем рабочим вопросом через видеосвязь. Миронов призвал всех внимательно относиться к своему здоровью.