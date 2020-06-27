За сутки в России от коронавируса вылечились 4 343 человек

https://static.news.ru/photo/896926cc-b9dd-11ea-82ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Российские врачи за прошедшие сутки выписали 4 343 пациентов, которые вылечились от коронавирусной инфекции. Всего в стране количество выздоровевших достигло 403 430 человек.

За последние 24 часа выявлено 6 719 случаев заболевания в 83 субъектах. Из них 2 123 пациента (31,6%) переносят COVID-19 без симптомов. С начала пандемии заразились 641 156 человек в 85 регионах.

Согласно данным федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за последние сутки в России умерли 93 человека, у которых был найден коронавирус. За весь период с начала пандемии жертвами заболевания стали 9 166 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что более 100 мировых лидеров, включая 18 лауреатов Нобелевской премии мира, подписали письмо, в котором призывают признать вакцины против коронавируса «общим благом» и сделать их бесплатными и доступными для всех жителей мира. Эту идею поддержали известные политики, бывшие президенты стран, звёзды кино, такие как лауреат Нобелевской премии мира и экс-президент СССР Михаил Горбачёв, бывший президент Еврокомиссии и бывший премьер Италии Романо Проди, актеры Джордж Клуни, Мэтт Дэймон, Шерон Стоун и многие другие.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. Согласно последним данным, в мире количество заразившихся превысило 10,1 млн человек. Жертвами инфекции стали 502,6 тысячи человек, выздоровели 5,5 млн. Заболевание зародилось в Китае в конце прошлого года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

В общей сложности коронавирус обнаружен более чем в 200 странах мира. С начала пандемии заразились более 10,1 млн человек. За это время скончались 502,6 тысячи заболевших, вылечились - 5,5 млн. Россия занимает третье место по уровню заболеваемости, уступая США и Бразилии.