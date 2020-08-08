За сутки в Москве коронавирусом заразились 689 человек

https://static.news.ru/photo/cf3212ee-da13-11ea-bb01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки в российской столице у 689 человек подтвердился COVID-19.

Об этом сообщает оперштаб по противодействию коронавирусу. Таким образом, общее число выявленных в Москве случаев COVID-19 достигло 247 534.

Кроме того, 803 человека за последние 24 часа выздоровели. Всего с начала пандемии успешно завершить лечение удалось 189 657 жителям столицы. Скончались за это время в Москве 4572 человека — 12 человек умерли за минувшие сутки.

За прошедшие 24 часа коронавирус официально подтвердили у 5189 россиян в 84 регионах. Из них 26,6% не имели клинических проявлений болезни. Всего выявлено 887 536 заболевших COVID-19 в РФ. За время пандемии от заболевания скончался 14 931 человек (+77 за сутки), выздоровели 693 422 пациента (+3 215 за сутки).

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. На сегодняшний день ВОЗ и Китай намерены провести расследование для выяснения причин появления COVID-19. Команда экспертов ВОЗ уже прибыла в Китай. Первые исследования будут проведены в городе Ухань. Эксперты намерены выявить потенциальный источник заражения.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в России провели уже более 30,6 миллиона тестов на наличие коронавирусной инфекции. Также более 241 тысячи человек находятся под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19.