За сутки от коронавируса вылечилось 27 636 россиян

https://static.news.ru/photo/11641698-570b-11eb-b692-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

По данным на утро 15 января, за минувшие сутки от коронавируса вылечилось 27 636 жителей России. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 24 715 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 13,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 555 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 27 636 человек, — говорится в сообщении.

Среди регионов — лидеров как по суточному приросту заболевших, так и по количеству поправившихся пациентов, остаётся Москва. За 24 часа вылечились 6602 жителя столицы. На втором месте находится Санкт-Петербург, где сообщается о 3915 выздоровевших гражданах. Замыкает тройку Московская область — там от коронавирусной инфекции вылечились 1307 человек.

В общей сложности за всё время пандемии в России зафиксирован 3 520 531 случай заболевания COVID-19, при этом умерли от болезни 64 495 человек. Количество выздоровевших достигло 2 909 680 пациентов.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 95,6 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 531 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 611 тысяч 417 человек, — сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Ранее NEWS.ru писал, что Роспотребнадзор обнаружил на территории России почти 1,5 тысячи мутаций COVID-19. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова.

По ее словам, центр «Вектор» включили в базу ВОЗ по диагностике коронавируса как референс-центр. Более пяти тысяч биологических образцов из всех регионов страны уже получены центром, проведены полные исследования.