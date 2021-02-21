За сутки от коронавируса исцелились около 13 тысяч россиян

https://static.news.ru/photo/ab99eeec-74e6-11eb-8182-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За сутки российские медики выписали из больниц 12 943 россиянина, проходивших лечение от коронавируса. Такие данные обнародовали в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Таким образом, общее число исцелившихся с начала пандемии, согласно официальным данным статистики, составило 3 726 388 человек.

Вместе с тем вновь заболевших за сутки — почти столько же, сколько и выздоровевших: 12 604 пациента. В целом за год эпидемии заразившихся уже 4 177 330. Сейчас под наблюдением врачей находятся 367 312 человек.

Кроме того, за 24 часа зафиксировано 337 новых летальных исходов. Общее число погибших — 83 630.

В пятёрке лидеров по заболеваемости — Москва, Санкт-Петербург, Московская, Нижегородская и Свердловская области.

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавируса в мире зафиксировано 111,3 млн случаев заражения. Как писал NEWS.ru, жертвами инфекции стали 2,4 млн человек, выздоровели за всё время 62,8 млн заболевших.