Число случаев коронавируса в мире перевалило за 111,3 млн

https://static.news.ru/photo/48391c32-74dd-11eb-9be6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавируса в мире зафиксировано 111,3 млн случаев заражения. Жертвами инфекции стали 2,4 млн человек, выздоровели за всё время 62,8 млн заболевших.

Лидируют по уровню заболеваемости США. В стране зарегистрировано 28,1 млн случаев заражения. В первую тройку также входят Индия (11 млн) и Бразилия (10,1 млн). Четвёртое место занимает Великобритания (4,1 млн).

Россия находится на пятой строчке рейтинга университета. За время пандемии в стране выявлено 4 164 726 случаев COVID-19, из которых 12,7 тысячи случаев — за последние сутки. Всего выздоровели свыше 3,7 млн человек, а жертвами инфекции стали 83,2 тысячи жителей России, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство здравоохранения Бразилии разрешило закупить вакцину российского производства «Спутник V» без тендерных процедур у местного представителя Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Согласно постановлению правительства страны, стоимость лота составляет 693,6 млн реалов (порядка $128,9 млн). Власти также освободили от конкурса вакцину Covaxin производства индийской компании Bharat Biotech.