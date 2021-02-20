Власти Бразилии разрешили без конкурса закупить вакцину «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/79a84594-62dc-11eb-af41-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Министерство здравоохранения Бразилии разрешило закупить вакцину российского производства «Спутник V» без тендерных процедур у местного представителя Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Об этом говорится в опубликованном постановлении правительства.

В выдержке из документа содержится стоимость лота — 693,6 млн реалов (порядка $128,9 млн), а также наименование поставщика — местная компания União Química Farmacêutica Nacional (представитель РФПИ), сообщает РИА Новости. Кроме того, постановление освободило от конкурса вакцину Covaxin производства индийской компании Bharat Biotech.

Отмечается, что препараты российского и индийского производства ещё не получили официального одобрения со стороны бразильского санитарного регулятора Anvisa на экстренное применение, несмотря на то что в начале февраля парламент страны устранил формальные препятствования для оперативного одобрения вакцин. В настоящее время в Бразилии для экстренного применения зарегистрирована британская вакцина AstraZeneca, а также китайский препарат Sinovac.

Российскую вакцину «Спутник V» одобрили уже 27 государств в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Северной Америке. Таким образом, препарат вошёл в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

Как сообщал NEWS.ru, начались испытания комбинации вакцин «Спутник V» и AstraZeneca. Разработчики вакцины из РФ подчеркнули, что иммунитет, который создаётся после первого укола вакцины AstraZeneca, делает её второй укол малоэффективным. Либо нужно ждать три месяца между уколами. По их словам, если в качестве второго компонента использовать «Спутник V», то можно не выжидать такой длительный срок.