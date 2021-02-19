Начались испытания комбинации вакцин «Спутник V» и AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/e0bde700-735a-11eb-b753-96000091f725_660.jpg Фото: Luis Lima Jr/Keystone Press Agency/Global Look Press

Исследования комбинации вакцин против коронавирусной инфекции — российского «Спутника V» и британской AstraZeneca — начались. Об этом говорится в Twitter-аккаунте российского препарата.

Разработчики вакцины из РФ подчеркнули, что иммунитет, который создаётся после первого укола вакцины AstraZeneca, делает её второй укол малоэффективным. Либо нужно ждать три месяца между уколами. По их словам, если в качестве второго компонента использовать «Спутник V», то можно не выжидать такой длительный срок.

Использование компоненты «Спутник V» как второго укола для вакцины AstraZeneca позволит не ждать три месяца. Клинические испытания такого подхода уже начались, — рассказали разработчики.

Они также подчеркнули, что такой же подход рекомендовали и другим коллегам-разработчикам, эффективность вакцин которых также ниже 90%.

Ранее NEWS.ru писал, что информация о том, что РФ подала некорректную заявку на регистрацию препарата для вакцинации от коронавируса «Спутник V» европейскому регулятору (EMA), не соответствует действительности. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) работает с ним над проведением экспертизы.