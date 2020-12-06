За сутки коронавирусом заболело более 29 тысяч россиян

https://static.news.ru/photo/14288722-37a0-11eb-a082-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции опубликовал обновлённые данные заболеваемости. За сутки COVID-19 заразилось 29 039 жителей России.

Таким образом, установлен новый рекорд — впервые суточная заболеваемость в нашей стране превысила 29 тысяч человек. Накануне было выявлено 28 782 случая.

Значительно упал по сравнению с предыдущим днём показатель выздоровления — отмечается, что за 24 часа поправилось 21 342 пациента. Вместе с тем снизилась и суточная смертность, зафиксировано 457 летальных случаев.

В общей сложности с начала пандемии в России выявлено 2 460 770 случаев заражения коронавирусом. 1 937 738 человек вылечилось, жертвами болезни стал 43 131 пациент.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 79,3 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 545 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 533 тыс. 862 человека, — говорится в сообщении оперштаба.

Среди регионов лидером по суточной заболеваемости остаётся Москва, в столице заболело ещё 7512 человек. На втором месте Санкт-Петербург (3753 случая за сутки), на третьем — Московская область (1295).

Регионом с наименьшим темпом суточного прироста заразившихся на 6 декабря является Чукотский автономный округ — показатель составляет 0,2%. В число лидеров по этому параметру входят Ханты-Мансийский автономный округ и Дагестан (0,6%), а также Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Калмыкия, Кабардино-Балкарская Республика, Оренбургская область, Республика Марий Эл (0,7%).

Как ранее писал NEWS.ru, около 7 млн человек будут вакцинированы от коронавируса в Москве. Об этом заявил мэр Сергей Собянин.