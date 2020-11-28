За сутки коронавирусом заболело 26 338 россиян

https://static.news.ru/photo/8d7672de-32e0-11eb-9314-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным на утро 30 ноября, за минувшие сутки в России зафиксировано 26 338 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Таким образом, уже третий день подряд наблюдается постепенное снижение суточной заболеваемости. Для сравнения, накануне было выявлено 26 683 случая.

Вместе с тем за прошедшие 24 часа выздоровело 17 247 пациентов, что значительно меньше, чем в предыдущие сутки. Однако значительно упала и суточная смертность — сообщается о 368 летальных исходах.

В общей сложности с начала пандемии, которая была объявлена в марте, в России зафиксировано 2 295 654 случая заболевания COVID-19. 1 778 704 человека выздоровело, 39 895 заболевших скончалось.

Ранее NEWS.ru писал, что Калининградская область вышла на плато по заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил губернатор региона Антон Алиханов.