За сутки более 6 тысяч москвичей вылечились от коронавируса

https://static.news.ru/photo/28a137e0-339e-11eb-9894-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние 24 часа в Москве от коронавирусной инфекции нового типа вылечились 6225 человек.

Всего с начала пандемии COVID-19 переболели более 458 тысяч жителей Москвы.

В столице выздоровели ещё 6225 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 458 409, — сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Ранее NEWS.ru писал, что после выздоровления от коронавируса многие люди жалуются на проблемы с памятью и нарушения восприятия времени. Они рассказывают, что иногда забывают целые периоды из своей жизни, а присев на прогулке, как им кажется, на пару минут, обнаруживают, что прошёл целый час. Психологи объясняют, что всё это связано с нарушением когнитивных функций мозга или диссоциативным синдромом.

В настоящее время для реабилитации переболевших коронавирусом готовы открыть свои двери не менее 10% российских санаториев. При создании программ оздоровления учреждения ориентировались на рекомендации Минздрава, согласно которым приступать к реабилитации имеет смысл в первые два месяца после болезни.

Как отметил медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ) Михаил Данилов, спрос на такой продукт будет: в России коронавирусом переболели 2,2 млн человек, многие из них заинтересованы в оздоровлении и восстановлении организма после перенесённой инфекции. Ожидается, что всплеск активности среди желающих поправить здоровье произойдёт в конце зимы — начале весны 2021 года.