За сутки более 10 тысяч россиян вылечилось от коронавируса

https://static.news.ru/photo/cd6bf0c6-1ce2-11eb-bf97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным на утро 2 ноября, 10 360 россиян за минувшие сутки вылечились от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Это число немного превысило аналогичную статистику за предыдущие 24 часа — тогда сообщалось о 10 259 выздоровевших. В общей сложности с начала пандемии, которая была объявлена в марте, выявлено 1 655 038 случаев заражения коронавирусом в России, 1 236 033 человека выздоровело.

Суточный прирост заболевших незначительно снизился по сравнению с предыдущими сутками, однако остаётся высоким — 18 257 человек. Также за 24 часа зафиксировано 238 летальных исходов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что британские учёные вычислили коэффициент смертности от COVID-19. Исследователи пришли к выводу, что в странах с высоким уровнем дохода коэффициент летальности составляет 1,15%, а в бедных странах — 0,23%.