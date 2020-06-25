За прошедшие сутки в Москве ещё 926 человек вылечились от коронавируса

https://static.news.ru/photo/95cd3d0c-b6b0-11ea-ad4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

За прошедшие 24 часа на территории Москвы из больниц по выздоровлении были выписаны ещё 926 пациентов с ранее диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 25 июня сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что общее число жителей города, выздоровевших после заражения COVID-19, выросло до 142 194 человек. По словам заммэра, количество выписанных по выздоровлении жителей столицы продолжает увеличиваться.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 926 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 142 194. Все выписанные пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации, — цитирует Ракову РИА Новости.

Также она подчеркнула, что каждый переболевший коронавирусом москвич получает предложение стать донором крови.

По последним сведениям, в Москве зафиксировано 217 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Вечером 24 июня стало известно, что за сутки в столице умерли ещё 12 пациентов с коронавирусной инфекцией. На территории города общее число жертв COVID-19 достигло 3669 человек, писал NEWS.ru.

В мире выявлено более 9,2 млн заражённых коронавирусом. От заболевания скончались 477 тысяч человек. Выздороветь удалось более 4,6 млн.