За полтора месяца в РФ зарегистрировали 407 СИЗ для врачей

https://static.news.ru/photo/ec8e21b4-7d22-11ea-819f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что за полтора месяца число зарегистрированных в России средств защиты медиков выросло фактически в два раза. В течение этого периода появилось 407 новых изделий.

Об этом он рассказал в ходе совещания о ситуации в лёгкой промышленности, передаёт РИА Новости. По его словам, 91% новых изделий производится на территории РФ.

Зарегистрировано на территории РФ отечественных и зарубежных медицинских изделий, используемых для защиты медперсонала, было до периода начала подъёма инфекционной заболеваемости фактически в два раза меньше, чем на сегодняшний день, — подчеркнул он.

Ранее, как писал NEWS.ru, Мурашко заявил, что жизнь вернётся в привычное всем русло только после того, как появится лекарство от коронавируса.