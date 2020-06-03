За полтора месяца в РФ зарегистрировали 407 СИЗ для врачей

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что за полтора месяца число зарегистрированных в России средств защиты медиков выросло фактически в два раза. В течение этого периода появилось 407 новых изделий.
Об этом он рассказал в ходе совещания о ситуации в лёгкой промышленности,
Зарегистрировано на территории РФ отечественных и зарубежных медицинских изделий, используемых для защиты медперсонала, было до периода начала подъёма инфекционной заболеваемости фактически в два раза меньше, чем на сегодняшний день, — подчеркнул он.
Ранее, как писал NEWS.ru, Мурашко заявил, что жизнь вернётся в привычное всем русло только после того, как появится лекарство от коронавируса.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен