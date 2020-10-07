За полгода из России выдворили 19 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/daf96776-0885-11eb-8d1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С января по июнь 2020 года в ходе проверок составлено порядка 240 тысяч протоколов об административных правонарушениях в миграционной сфере. Из России выдворены 19 тысяч иностранцев.

Об этом рассказал министр внутренних дел Владимир Колокольцев в ходе выступления в Совете Федерации. Он отметил, что его ведомство продолжает вести работу, направленную на совершенствование миграционного законодательства. В частности, чётче регламентированы вопросы постановки и снятия иностранцев с учета по месту пребывания, их регистрация по месту жительства. Кроме того, повышена ответственность принимающей стороны за фиктивную постановку на учет и регистрацию иностранца.

По словам министра, эти меры способствуют снижению уровню незаконной миграции и сокращению преступлений, которые совершаются иностранцами в России. Колокольцев также отметил, что МВД поддерживает идею определения квот для иностранцев в регионах России с помощью комиссий. Он полагает, что это снизит коррупцию в данной сфере, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что МВД предложило установить фиксированный авансовый налог для иностранцев, приезжающих работать в РФ. Для его выплаты гражданину другого государства нужно будет оформить электронный патент. Тем компаниям, которые захотят принять на работу работника из-за рубежа, нужно будет подать заявление на включение в реестр работодателей, привлекающих рабочую силу (РРПИРС).