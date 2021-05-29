За незаконный сбор персональных данных продавцами будут штрафовать

https://static.news.ru/photo/2d624588-c068-11eb-b900-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За незаконный сбор персональных данных граждан при покупке ими товаров и услуг предложено штрафовать. Необходимые поправки в законодательство одобрило правительство, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу кабмина. Поправки направлены в Государственную думу на рассмотрение.

Решение было принято на заседании 27 мая и предусматривает «введение мер административной ответственности за правонарушения в области защиты прав потребителей, связанные с понуждением потребителя к предоставлению персональных данных».

Изменения предполагается внести в Кодекс об административных правонарушениях, поправки направлены в Госдуму.

Необходимость ужесточения карательных мер связана с тем, что людей нередко «принуждают указывать избыточные персональные данные при любых покупках, даже в тех случаях, когда по закону это совсем необязательно», пояснил председатель правительства Михаил Мишустин.

Он уточнил, что продавцы под разными предлогами собирают данные о номерах телефонов, адресах электронной почты, водительских удостоверениях и другие персональные сведения.

Ранее IT-эксперт рассказал, как поисковики собирают данные пользователей.