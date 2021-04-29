За какие растения могут оштрафовать дачников

https://static.news.ru/photo/5c4879b6-a944-11eb-97c5-96000091f725_660.jpg Фото: Global Look Press/Konstantin Mikhailov

Есть несколько растений, за которые дачников оштрафуют, если найдет на территории участка. В первую очередь речь, конечно, о наркосодержащих растениях. Но серьёзно ударит по кошельку и игнорирование на участке борщевика Сосновского.

Борщевик — это крупное травянистое растение высотой до двух метров, которое вызывает сильнейшие ожоги на коже. Раньше его считаль сельскохозяйственной культурой, но в 2015 году его лишили этого статуса и перевели в разряд сорных и карантинных растений.

Проблема в том, что он очень быстро распространяется, поэтому власти многих российских регионов штрафуют за его появление на частных территориях, в том числе на дачных участках, напомнил в беседе с ПРАЙМ юрист Егор Редин.

За то, что собственники дач не удалили борщевик Сосновского, в Москве можно получить предупреждение, а затем административный штраф 2-5 тысяч рублей. С 2020 года было принято решение ввести штрафы за его наличие в частных владениях, — отметил он.

Избавиться от борщевика можно тремя способами: косить, выкапывать или использовать химию. Все три способа разрешены властями. Причём должностным и юридическим лицам придётся заплатить куда олее серьёзные штрафы при обнаружении борщевика на муниципальных или частных землях. 5-10 тысяч для должностных лиц и 50-100 тысяч рублей — для юрлиц.

Ранее издание New York Times писало, что борщевик - это символ судьбы провинциальной России и следствие пренебрежения властей. Автор материала «Ядовитый пришелец захватывает Россию» рассказал о том, что ежегодно борщевик расширяет площадь «захваченных» им территорий на 10% и даже в густонаселённом Подмосковье занимает уже почти 700 квадратных километров, писал NEWS.ru.