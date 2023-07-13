Юристы рассказали о способе наживы на авторских правах Юрист Кравченко рассказал о способе наживы на авторских правах независимых фотографов

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В последнее время участились случаи нового способа мошенничества на авторском праве, рассказал юрист Федор Кравченко. Эксперт в разговоре с «Радио 1» уточнил, что проблема носит массовый характер. Желающие нажиться выкупают авторские права на работы независимых фотографов, которые размещают кадры в фотобанках или в открытом доступе. После этого злоумышленники находят всех, кто использовал снимки, и подают на них в суд.

Я думаю, что ситуация не будет становиться спокойнее, проблема будет только нарастать, потому что появляются новые истцы, отрабатывается эта механика, техника предъявления исков. Например, настроив искусственный интеллект, можно предъявить не 2,5 тысячи исков, а два миллиона, — подчеркнул эксперт.

Кравченко уверен, что проблему можно решить. Для этого тем, кто пользуется подобными фотографиями, следует не нарушать исключительное право и соблюдать требования Гражданского кодекса (ГК) к защите прав на фотографические произведения. По его мнению, пока нарушения есть, ситуация никак не изменится.

Юрист добавил, что некоторые злоумышленники выкупают фотографии «задним числом». Доказать это тяжело, так как и сам покупатель, и автор снимков утверждают, что сделка состоялась раньше, а экспертиза может не установить реальный срок заключения договора, если только разница не составляет значительный промежуток времени.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев объяснил, что многие СМИ и издательства предпочитают заплатить деньги истцу вместо судебных разбирательств. Это связано с тратой времени, денег, а также с репутационным уроном. Юрист напомнил, что авторское право начинается с того момента, когда было получено соответствующее подтверждение. Поэтому надо в первую очередь смотреть, когда фото было опубликовано или напечатано.

Банк России ранее раскрыл новую схему мошенничества, когда россиян приглашают на «личный прием в ЦБ», подменяя адрес электронной почты, в котором злоумышленники используют домен cbr.ru. Письма начинаются с обращения по имени и отчеству, при этом в них указывается время приема и настоящий адрес ЦБ.