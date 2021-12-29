Юристка объяснила претензии к коллеге из-за его жалобы на Деда Мороза

Юристка Эльнара Троицкая подала иск против юриста Игоря Мирзоева из-за того, что он злоупотребляет правом, жалуясь в суд на Деда Мороза, сообщает телеканал «360». Троицкая, до этого подававшая в суд на Ксению Собчак, объяснила, что Мирзоев не имеет ни адвокатского статуса, ни юридического лица.

Она напомнила, что мужчина уже подавал иск к Первому каналу — специально с недостатками. Тогда документ вернули.

Он распространяет сведения, что он действительно подал иск против Деда Мороза, что является фактически абсурдом. И непосредственно, как объединённая пресс-служба судов предоставила информацию, а также в сети интернет имеется копия искового заявления, в котором видно, что даже не указан фактический юридический адрес ответчика, — сказала Троицкая.

Она добавила, что гражданское дело не принято к производству. В качестве компенсации Троицкая потребовала 10 млн рублей — столько же, сколько Мирзоев намеревался получить от Деда Мороза. В случае победы она пообещала направить средства на благотворительность.

Сам же Игорь Мирзоев возразил, что его иск фейковый: заявление поступило в Великоустюжский суд.

Хочу заметить, что я подал заявление не на мифического Деда Мороза, а на акционерное общество «Дед Мороз», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что Игорь Мирзоев решил отказаться от иска к Деду Морозу, чтобы сделать подарок президенту РФ Владимиру Путину в честь Нового года. Подавал же он в суд из-за того, что на протяжении последних 23 лет его желания не сбывались и он не получил ни одного подарка.

23 декабря в ходе большой пресс-конференции Путина журналист из Вологодской области рассказал об иске Мирзоева к Деду Морозу. Президент тогда ответил, что он тоже юрист по профессии. Глава государства сказал, что он может выступить адвокатом Деда Мороза и «напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам».