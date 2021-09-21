Юрист: запрет на животных на садовых участках включает кошек и собак

Решение Верховного суда, запрещающее разводить на участках в СНТ домашних животных, не ограничивается только традиционно деревенскими питомцами: курами, козами, кроликами и т. д. Согласно закону, в этот перечень также входят собаки и кошки, пояснил юрист Дмитрий Аграновский. Его слова приводит РИА Новости.

По словам эксперта, если трактовать закон буквально, то запрет на разведение домашних животных на территории садового некоммерческого товарищества (СНТ) можно расширить. В этом случае под угрозу попадут в том числе и кошки с собаками.

Данная норма распространяется на любых животных — кроликов, коз, а, если трактовать норму буквально, то можно распространить её на кота или собаку. Надеюсь, что это решение останется юридическим казусом и не будет иметь широкого употребления, — сказал Аграновский.

От владельцев требуется использование земли в соответствии с целевым назначением, не нанося вред окружающей среде.

Юрист отметил, что едва ли власти будут наказывать всех подряд. Однако, согласно закону, нарушителям грозит штраф как минимум в 10 тысяч рублей. Конечная сумма зависит от кадастровой стоимости земли. При этом Аграновский отметил, что подсобное хозяйство, как правило, держат самые незащищённые слои населения.

По словам Аграновского, российские законы содержат самые разные и неожиданные ограничения, о которых большинство людей может и не догадываться. Он привёл пример, когда долгое время действовал запрет на сбор валежника. Его отменили относительно недавно.

Ранее суд в Волгограде оштрафовал хозяйку курятника на садовом участке на 10 тысяч рублей за нецелевое использование земли. Как тогда пояснила такое решение член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова, заводить скот можно лишь на территориях, относящихся к личному подсобному хозяйству.