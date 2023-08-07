Юрист назвал медицинские услуги, недоступные без назначения врача Юрист Юсуфов: без назначения врача нельзя делать рентген, анализы или МРТ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Любая диагностическая процедура должна проводиться только по направлению врача или другого медицинского специалиста, заявил NEWS.ru гендиректор международной юридической компании Асад Юсуфов. Среди таких услуг — рентген, любые анализы, МРТ, КТ, УЗИ и все стоматологические процедуры. Юрист предупредил, что самостоятельно проводить такие обследования и тем более трактовать заключение нельзя.

Об этом он сказал, комментируя решение Верховного суда РФ, признавшего законным отказ в проведении УЗИ без соответствующего направления.

Все, что касается диагностики заболеваний — только по назначению врача-терапевта. Это правильно. Рентген, анализы, МРТ, КТ, УЗИ и все, что касается стоматологии, — перечислил юрист.

По его словам, консультация с терапевтом перед вышеперечисленными процедурами — это норма, закрепленная в федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан». Она позволяет пациентам получать максимально качественные медицинские услуги, а клиникам — обезопасить себя от судебных исков и уголовного преследования, заметил Юсуфов.

Ранее женщина обратилась в суд с иском: она посчитала, что необходимость получить у врача направление на УЗИ ограничивает ее права. Кроме того, россиянка заявила о том, что требование указывать место проведения медицинской процедуры ограничивает конкуренцию в этой сфере услуг. В результате Верховный суд постановил, что доводы женщины несостоятельны, так как именно врач обязан организовать обследование и лечение пациента.