Юрист сообщила, что вернуть товар в магазин можно даже без чека Юрист Хмелевская: вернуть товар в магазин можно даже без чека

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Вернуть товар в магазин можно и без чека, рассказала юрист Елена Хмелевская «Москве 24». Причём возврату подлежат даже лекарства, если на их таре есть сколы, или не совпадает серия и сроки годности на упаковке и препарате, или если нет инструкции.

Человек может вернуть вещь, даже если потерял кассовый или товарный чек. Доказать, что он купил вещь именно в этом магазине или аптеке, могут свидетели, — сказала Хмелевская.

Также в качестве доказательства подходит выписка с банковского счета или данные электронной системы магазина.

Юрист добавила, что продавец не может сам решать, что какой-то товар нельзя вернуть. Список таких вещей зафиксирован в постановлении правительства «Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену». Если же торговец отказывается принимать товар без правовой причины, то нарушает закон, отметила Хмелевская.

Товары ненадлежащего качества можно вернуть, пока не закончится гарантия или срок годности. Если они не установлены, то не более чем через два года, — уточнила также она.

Технически сложные товары — смартфоны и компьютеры — нужно успеть вернуть в течение 15 дней после покупки. Если время вышло, возврат возможен только из-за обнаружения существенного недостатка.

30 апреля стало известно, что цены на технику Apple в ряде российских магазинов упали на 30%. Отмечается, что цены снизились также и на некоторые модели Xiaomi и Samsung.