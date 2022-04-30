Российские ретейлеры снизили цены на продукцию Apple до 30%

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на технику Apple в ряде российских магазинов упали на 30%, передают «Известия». Отмечается, что цены снизились также и на некоторые модели Xiaomi и Samsung. Агентство пишет, что ценовые изменения связаны с укреплением рубля.

В частности, iPhone 13 потерял в цене более 10 тысяч рублей. Ранее он стоил 96 тысяч рублей, сейчас же его можно приобрести за 80–85 тысяч рублей. Отмечается, что гаджеты подешевели в «М.Видео», «Эльдорадо», re:Store, Wildberries и DNS.

Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников считает, что снижение цен на продукцию Apple произошло по двум причинам: снижение доступности кредитов для населения и нежелание граждан тратить большие деньги на покупку телефонов на фоне событий в мире.

Ранее жительница Новосибирска подала в суд на Wildberries из-за отмены доставки iPhone 13. Она заказала телефон 22 февраля, до того как вырос доллар и стоимость техники, но заказ ей не пришёл. Предоплату девушка внесла целиком. По телефону горячей линии ей заявили, что потеряли телефон на складе, затем расторгли договор и предложили заказать модель заново — на 50 тысяч рублей дороже.