Юрист: сбивший насмерть ребёнка в Подмосковье может получить условный срок Юрист Воробьёв заявил, что сбивший насмерть ребёнка в Подмосковье может получить условный срок

Фото Shutterstock.com

Водитель, сбивший насмерть в подмосковных Химках пятилетнего мальчика, может получить условный срок при отсутствии отягчающих обстоятельств и при наличии смягчающих (положительная характеристика, собственные дети), заявил NEWS.ru юрист, судебный представитель Василий Воробьёв. Он отметил, что уголовное дело, судя по всему, возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека» с максимальным наказанием до пяти лет лишения свободы.

Максимальное наказание в данной ситуации — до пяти лет лишения свободы. Скорее всего, если отягчающих вину обстоятельств не установят — неоплаченных штрафов, будет положительная характеристика, если у него у самого есть дети, будут смягчающие обстоятельства, — то он вполне может обойтись и условным наказанием. Но вполне реален вариант с двумя-тремя годами лишения свободы, — сказал Воробьёв.

Эксперт добавил, что не исключён иск по поводу компенсации морального вреда со стороны родителей и других близких родственников погибшего ребёнка. По словам Воробьёва, её размер может варьироваться в диапазоне 1–2 млн рублей.

О ДТП в Химках стало известно 13 мая. Водитель насмерть сбил пятилетнего мальчика на парковке ТЦ «Леруа Мерлен» в Химках — автомобиль сдавал назад, и владелец машины не заметил ребёнка, шедшего за руку с отцом. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

Ранее, 7 мая, машина Toyota Land Cruiser из кортежа главы Калмыкии Бату Хасикова вылетела на встречную полосу на трассе Элиста — Астрахань и столкнулась с автомобилем KIA, в котором находились пять человек, в том числе 11-летний ребёнок. Несовершеннолетний в результате ДТП погиб. По распоряжению главы Калмыкии проводится проверка. Хасиков поручил, чтобы следственные мероприятия были открытыми.