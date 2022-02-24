Юрист Ремесло призвал россиян сплотиться на фоне спецоперации в Донбассе

Юрист Илья Ремесло призвал россиян набраться терпения и сплотиться на фоне российской операции в Донбассе. По его мнению, Москва принуждает Киев к миру, чтобы избежать более тяжёлых последствий, пишет «ПолитЭксперт».

Путин отдельно подчеркнул, что принуждение Украины к миру делается с целью избегнуть ещё более тяжёлых последствий. Нам всем остаётся набраться терпения и сплотиться. Зато потом воцарится мир, — высказался Ремесло.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил о том, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в военном конфликте на Украине виноваты США, потому что расширение НАТО противоречило ранее заключённым с Россией соглашениям. Созданную Вашингтоном ситуацию нужно было разрешить, иначе миру грозила масштабная война, считает он.