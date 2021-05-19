Юрист развеял миф о новом «летнем» штрафе для водителей

https://static.news.ru/photo/6217fc56-b8f6-11eb-87bb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов заявил, что утверждения о якобы введении с лета штрафов для водителей за несезонные покрышки является мифом, сообщает агентство ПРАЙМ.

По его словам, изменения в законы и подзаконные акты о том, что в летний период запрещается эксплуатация автомобилей с зимними покрышками, пока только планируются или обсуждаются.

Официальные информационно-правовые порталы позволяют нам видеть все планирующиеся изменения в различные Кодексы, Правила и Положения, изучив актуальное состояние которых можно с уверенностью утверждать, что никаких штрафов в ближайшее время за вышеупомянутые нарушения вводить не планируется, — подчеркнул Миронов.

Он добавил, что для водителей и владельцев автомобилей основным документом по штрафам остаётся Кодекс РФ об административных нарушениях. В нём указан лишь штраф в размере 500 рублей за управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, отметил юрист.

Ранее стало известно, что российским водителям следует помнить о крупных штрафах, которые грозят им летом. Об этом заявила главный юрисконсульт компании «Правокард» Анна Куклева в интервью порталу Autonews. Она отметила, что отправляясь на природу, следует придерживаться законодательства об особо охраняемых территориях.