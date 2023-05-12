Юрист рассказала о правах бастующих продавцов Wildberries Юрист Васильева посоветовала бастующим продавцам Wildberries обратиться в арбитраж

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Недавняя очередная забастовка продавцов Wildberries является поводом для руководства маркетплейса в обязательном порядке рассмотреть жалобы работников, сообщила в беседе со СМИ юрист, доцент Финансового университета при правительстве РФ Ольга Васильева. Эксперт добавила, что по закону сотрудники имеют право обратиться для разрешения спора в арбитраж.

Продавцы Wildberries объявили забастовку в знак протеста против блокировки компанией их аккаунтов, а также против выставления им счетов в 2 млрд рублей за рекламу. Несогласные даже провели импровизированную демонстрацию в центре Москвы.

Юрист напомнила, что забастовка — это прекращение работы ради разрешения трудового спора. В этом случае руководство маркетплейса обязано рассмотреть жалобы работников и дать свой официальный комментарий в течение двух рабочих дней.

Также правовед подчеркнула, что правота в данной ситуации зависит от содержания договора. Если продавцам списали деньги за рекламу, а ее оплата не была прописана в контракте, то это нарушение закона, и руководству придется вернуть продавцам деньги. Также сотрудники могут разрешить спор в судебном порядке, для этого им следует подать коллективный или единоличный иск в арбитражный суд, посоветовала Васильева.

В марте менеджеры и владельцы пунктов выдачи Wildberries провели забастовку из-за агрессивной штрафной политики маркетплейса. Они продолжили принимать товары в своих точках, но отказались выдавать их клиентам, пока не будут выполнены их требования.