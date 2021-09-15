Юрист рассказала о больших проблемах в ритуальной сфере

Скандал в Подмосковье, где местная жительница после безуспешной попытки похоронить сестру привезла гроб с её телом к зданию администрации, вскрыл серьёзную проблему: россияне не могут похоронить своих родственников на обещанный государством минимум, попадаясь на уловки ритуальщиков. Об этом «Царьграду» рассказала юрист Елизавета Потёмкина.

В России по законодательству государство не может отказать близкому умершего человека в предоставлении бесплатного места для захоронения, — отметила эксперт.

По её словам, даже несмотря на это, в России мало кто знает, что от государства есть гарантированный минимальный набор бесплатных услуг для захоронения. При этом ритуальные фирмы об этом, естественно, умалчивают, ведь для них невыгодно хоронить людей «бюджетно».

Кроме того, сумма «похоронного минимума» просто смешная, считает Потёмкина. Шесть тысяч рублей никак не могут обеспечить достойный уровень похорон. На эту сумму можно купить самый просто гроб, тапочки и покрывало. И, к сожалению, в этот момент начинается навязывание услуг со стороны ритуальных контор. Но людям деваться некуда и приходится платить по полному прейскуранту.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе женщина привезла к дверям администрации города гроб с телом своей сестры. Она пыталась похоронить родственницу на кладбище, однако смотритель, несмотря на все нужные документы, отказывал ей.