В Балашихе женщина привезла гроб с телом сестры к администрации

В подмосковной Балашихе женщина привезла к дверям администрации города гроб с телом своей сестры. Она пыталась похоронить родственницу на кладбище, однако смотритель, несмотря на все нужные документы, отказывал ей. Ролик с места инцидента публикует Mash.

Наталья намеревалась похоронить свою сестру на Фенинском кладбище в родственной могиле. У женщины были на руках все необходимые документы, но смотритель кладбища потребовал от неё 120 тысяч рублей за организацию прощания. В противном случае он угрожал, что разрешение на захоронение Наталья не получит.

Жительнице Подмосковья удалось найти другую компанию, которая согласилась провести закопку тела за меньшие деньги. Тем не менее препятствие к похоронам не было устранено — смотритель начал игнорировать женщину и скрываться от неё. Таким образом он пытался помешать прощанию.

Тогда Наталья привезла гроб с телом сестры к администрации Балашихи. По её словам, она уже не знала, куда ей обратиться, чтобы похоронить родственницу. В результате в администрации помогли, и сестру женщины удалось похоронить.

Ранее Росстат сообщил, что граждане России начали экономить на погребальных услугах. В первом полугодии текущего года смертность в России выросла на 16% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее. При этом объём выручки ритуальных агентств увеличился лишь на 9%.