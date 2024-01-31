Юрист объяснила «массовые увольнения» котов в России Юрист Георгиева: проживание животных в общественных местах запрещено

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Проживание животных в общественных местах, в том числе в магазинах и библиотеках, запрещено, в связи с этим котов начали «массово увольнять» из учреждений, рассказала юрист Алла Георгиева. В беседе с «Москвой 24» эксперт уточнила, что кошки и собаки могут представлять опасность для жизни и здоровья посетителей. Кроме того, у некоторых людей может развиться аллергия.

Проживание животных в общественных местах не разрешено. Плюс, они могут напасть, что может быть опасно для жизни и здоровья клиентов. В конце концов, у посетителей может случиться сильная аллергия, — пояснила юрист.

Если бесхозное животное проживает на территории учреждения, его могут изъять в приют. Выгонять кошку или собаку на улицу запрещено: это является нарушением закона о жестоком обращении с животными. При этом существуют исключения. Если у питомца есть ветеринарный паспорт и необходимые прививки, владельцы учреждения могут попробовать оставить его в привычном месте, отметила юрист. Георгиева добавила, что лучшим выходом из ситуации будет найти животному любящих хозяев.

Заведующая московской библиотекой № 248-1 в районе Строгино Елена Акинова ранее сообщила, что из учреждения выгнали кота Маркиза после жалобы посетителя. Она отметила, что недовольный читатель не первый год придирается к сотрудникам библиотеки.

В Зеленоградске Калининградской области до этого кота Сергея, которого пришлось «уволить» и выселить из магазина после жалобы клиента в Роспотребнадзор, решили взять на работу в офис. Представители отметили, что кота ожидает повышение по должности.