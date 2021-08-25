Юрист рассказал об изменениях в оформлении и вступлении в наследство

Председатель коллегии адвокатов А1 Александр Заблоцкис рассказал, что оформление и вступление в наследство с 2021 года стало проще. Чтобы проверить информацию об открытии наследственного дела, достаточно зайти в соответствующий реестр на сайте Федеральной нотариальной палаты, приводит слова эксперта агентство ПРАЙМ.

Также вместо наследников запрашивать информацию в банках и госучреждениях будет сам нотариус. В частности, это касается информации о банковских счетах и недополученной пенсии наследодателя.

С этого года у нотариуса можно будет получить сведения о наличии совместно нажитого имущества наследодателя и его супруга. Такие данные в нотариат обязан передать Росреестр. Кроме того, нотариус проверяет претендентов на наследство по единой биометрической системе Банка России.

Ранее руководитель юридической практики компании «Интерцессия» Григорий Скрипилёв рассказал, что сделка по продаже наследуемой квартиры может быть оспорена в суде, если выяснится, что изначально на неё было больше претендентов. Таким образом, наследники смогут отобрать уже купленную недвижимость.