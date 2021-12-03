Юрист рассказал о новых схемах мошенничества, связанных с вакцинацией

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв заявил, что мошенники придумали новую схему обмана россиян, связанную с пандемией COVID-19. По его словам, при ней средства доверчивых граждан похищаются под видом выплаты пособия за вакцинацию, сообщает агентство ПРАЙМ.

Юрист отметил, что схема нацелена на пожилых людей. Им в соцсети с уже взломанного аккаунта знакомого человека приходит сообщение о полагающейся денежной компенсации за вакцинацию от коронавируса. После этого мошенники выясняют банковские данные и списывают все средства потерпевшего.

Будьте бдительны, не сообщайте никому персональную финансовую информацию, уточняйте и перепроверяйте на горячей линии региональных штабов по борьбе с коронавирусом и в органах социальной защиты меры поддержки и механизмы их реализации, — предостерёг Соловьёв.

Он подчеркнул, что подобную информацию надо всегда перепроверять.

Ранее стало известно, что ВТБ предупредил своих клиентов о письмах мошенников. Они массово рассылают их от имени Пенсионного фонда с предложением вернуть пенсионные накопления. Мошенники убеждают свою жертву в том, что ей якобы начислен возврат пенсионных накоплений, однако платёж требуется «подтвердить» в специальной онлайн-форме.