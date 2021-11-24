ВТБ предупредил своих клиентов о новом способе мошенничества

ВТБ предупредил своих клиентов о том, что мошенники массово рассылают письма от имени Пенсионного фонда с предложением вернуть пенсионные накопления. При этом злоумышленники для убедительности ссылаются на последние изменения в законодательстве, передаёт «РИА Новости».

По данным экспертов ВТБ по противодействию мошенническим операциям, злоумышленники рассылают электронные письма от имени Пенсионного фонда РФ и для убедительности ссылаются на якобы последние изменения в пенсионное законодательство, — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, мошенники убеждают свою жертву в том, что ей якобы начислен возврат пенсионных накоплений, однако платёж требуется «подтвердить» в специальной онлайн-форме. После этого пользователя перенаправляет на фишинговый сайт, который крадёт данные банковской карты пострадавшего таким образом, что злоумышленники могут свободно списывать с неё денежные средства.

Ранее эксперты по информационной безопасности Александр Власов и Андрей Масалович предупредили россиян об опасности мошенников перед «чёрной пятнице». Они посоветовали потенциальным жертвам не переходить по незнакомым ссылкам и проверять все акции на официальных сайтах магазинов.