Россиянам рассказали о новой схеме хищения денег кибермошенниками Юрист Русяев: мошенники начали обманывать россиян через скидки на маркетплейсах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мошенники пытаются обманывать россиян по-новому — подделывая скидочные купоны и обещая высокий кешбэк, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, данная схема получила распространение из-за роста популярности покупок на маркетплейсах.

Злоумышленники рассылают письма от имени известных маркетплейсов и сервисов со скидками. В письме содержится ссылка на сайт, визуально практически неотличимый от оригинала. Пользователь переходит по ссылке, и ему предлагается ввести данные банковской карты, чтобы воспользоваться выгодным предложением. Как только данные введены, деньги списываются со счета, — добавил Русяев.

Собеседник подчеркнул: чтобы не стать жертвой новой схемы преступников, необходимо внимательно проверять адреса сайтов в письмах и не вводить личные данные на подозрительных страницах.

Нежданные скидки в 90% — повод насторожиться. И помните: чем выгоднее предложение, тем больший риск нарваться на мошенников. Если вы все же пострадали от данного вида мошенничества, срочно обратитесь в банк, чтобы заблокировать карту и остановить несанкционированные платежи. Также подайте заявление в полицию — это поможет вернуть деньги, если их успели похитить, — подытожил Русяев.

В июне сообщалось, что Министерство внутренних дел планирует получить полномочия на временную блокировку финансовых операций на счетах лиц, подозреваемых в кибермошенничестве, на период до 10 дней без необходимости обращения в суд. Полиция отмечает, что за последние пять лет количество преступлений, связанных с использованием информационных технологий, возросло в три раза и составило 522 тысячи случаев за прошлый год.