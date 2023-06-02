Юрист рассказал о новой схеме мошенничества в сфере ЖКХ Юрист Хаминский рассказал о поломке счетчиков лже-сотрудниками ЖКХ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники, выдающие себя за работников коммунальных служб, изобрели новый способ обмана граждан, рассказал «360» юрист, руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, чтобы заставить людей купить у них новые приборы учета, часто по завышенной цене, мошенники могут даже сломать установленные в квартире счетчики.

Юрист рассказал о случаях, когда злоумышленники сначала по телефону или с помощью листовок уведомляли жильцов о «всеобщей поверке приборов учета», а затем в форме работников ЖКХ и с поддельными удостоверениями начинали обход квартир, осматривая счетчики и заявляя о необходимости их замены.

Чтобы не допустить никаких возражений, применяли различные ухищрения. Могли сломать счетчик воды и указать на течь. Или ослабить соединение газовой трубы так, чтобы присутствующие почувствовали запах газа. Или сделать короткое замыкание. Обычно против таких доводов уже никто не возражал, и люди тянулись за деньгами, — объяснил эксперт.

Он также подчеркнул, что, помимо потери денег, «принудительная» замена счетчиков опасна тем, что новый прибор будет считаться незаконно установленным. При замене счетчика нужно обязательно составить акт, в котором указываются показатели старого и нового оборудования.

При подписании акта обычно присутствует представитель сбытовой организации, которого в случае мошенничества просто не будет. Поэтому высок риск нарваться на настоящие штрафные санкции, так как незаконно установленный прибор никто официально не признает, — рассказал Хаминский

Юрист посоветовал жильцам, которые столкнулись с подобными «коммерческими предложениями», немедленно позвонить в управляющую компанию, районную управу или даже в полицию, причем даже в случае, если человек пришел в форме и с удостоверением. Обычно мошенник в такой ситуации убегает.

Ранее глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов предложил упростить для россиян получение льгот на оплату ЖКУ.